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Рентген-лаборант из Подмосковья купил дом для своей семьи благодаря «Соципотеке»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2025, 12:12
Участие в программе «Социальная ипотека» позволило рентген-лаборанту Максиму Курилову приобрести собственный дом в городском округе Щелково, передает пресс-служба Министерства жилизщной политики Московской области.
Максим работает в ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. профессора В.Н. Розанова» рентгенолаборантом компьютерной томографии. Его стаж в медицине составляет шесть лет.
«После окончания медицинского училища сразу пошел в рентгенологию, потому что хотелось, как говорится, видеть людей насквозь. Сейчас работа мне очень нравится, я рад каждый день помогать людям», — рассказал обладатель сертификата.
О «Социальной ипотеке» Максим узнал в отделе кадров больницы еще в 2019 году и решил воспользоваться этой возможностью, когда в семье появился ребенок. Благодаря программе теперь семья живет в собственном доме.
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