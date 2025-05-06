06мая 2025
вторник
|
Губернатор проверил ход строительства новой поликлиники в Королеве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Мая 2025, 13:52
Во второй половине 2026 года в Королеве планируют открыть самую большую в Подмосковье поликлинику, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Она крайне необходима округу. Здесь сейчас работают восемь медучреждений первичного звена, но их площади не позволяют установить передовое диагностическое оборудование, организовать прием узких специалистов. Пока для прохождения обследований пациенты вынуждены ездить в разные концы муниципалитета.
Новую поликлинику возводят на улице Циолковского, на территории Королевской больницы. Строительство началось в марте прошлого года, сейчас готовность составляет более 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и пообщался со строителями.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +8 +10 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры