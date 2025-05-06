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Андрей Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2025, 13:52

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась во вторник в микроайоне Юбилейный наукограда Королев в День воинской доблести Московской области в рамках Всероссийского проекта «Газпрома» «Храним огонь Победы». В преддверии 9 мая по всей стране одновременно зажгли 80 Вечных огней, передает пресс-служба губернатора Московской области.

В мероприятии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Остроухов и Николай Александрович Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, а также жители наукограда.

«Мы рады приветствовать наших дорогих ветеранов, всех, кто находится здесь, в преддверии особенного для каждой семьи праздника Великой Победы. Мне очень приятно сегодня видеть наших школьников и дошколят, наших жителей, офицеров, военных, наших женщин и матерей, которые всегда, даже в самые сложные моменты, находятся рядом. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция. А благодаря нашим партнерам - «Газпрому» - она имеет еще один виток, который позволяет оживить мемориалы, что дороги нам и напоминают о Великой Победе, - сказал Андрей Воробьев. – Девятого мая в каждом уголке нашей страны, в каждом городе всегда отмечают по-особенному. Мы вспоминаем наших родных, дедов, прадедов, бабушек и прабабушек, которые пережили те тяжелые годы, но вышли победителями. Для меня сегодня большая честь принять участие в зажжении Вечного огня. Мира, добра и успехов всем! С наступающим праздником!».

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