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Сергей Двойных поздравил ветерана ВОВ из Щелкова в преддверии Дня Победы
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Общество — 6 Мая 2025, 13:53
В эту пятницу состоится один из самых главных государственных праздников – 80-ый юбилейный День Победы, в преддверии которого министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отправился в поселок Литвиново Щелковского округа, чтобы поздравить ветерана Великой Отечественной Войны Плясухину Марию Егоровну, передает пресс-служба регионального ведомства.
«Жизненный путь Марии Егоровны – пример стойкости и беззаветного служения Родине. В годы войны, будучи ребенком, наравне со взрослыми Мария Егоровна трудилась в тылу, а после – работала в региональном сельском хозяйстве, посвятив ему всю жизнь. Благодарим за ваш труд, за вклад в Победу и процветание страны. Желаем здоровья на долгие годы и мирного неба над головой, ведь Вы поистине знаете его цену», – отметил Сергей Двойных.
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