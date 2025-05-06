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Капремонт Софьинской школы в Наро-Фоминском округе завершен на треть
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2025, 13:56
Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы в деревне Софьино продолжается в Наро-Фоминском городском округе Подмосковье, дом 51А, на сегодняшний день готовность объекта превысила 33%, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделочными и общестроительными работами, ремонтируют кровлю и фасад, осуществляют демонтаж и монтаж оконных блоков», - говорится в сообщении.
В рамках капремонта планируется провести кровельные и фасадные работы, установить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнить внутреннюю отделку. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, закуплена новая мебель и оборудование.
Открытие корпуса Софьинской школы после ремонта запланировано на 1 сентября 2025 года.
Капитальный ремонт идет в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
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