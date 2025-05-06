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Новый маммограф с возможностью взятия биопсии заработал в областном онкодиспансере
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2025, 13:56
В рентгеновском отделении Центра лучевой диагностики Московского областного онкологического диспансера начал работать новый цифровой маммограф, информирует пресс-служба подмосковного Министерства здравоохранения.
«Продолжаем усиливать онкологическую службу региона. Сегодня в Московском областном онкологическом диспансере заработал новый маммограф, оснащенный биопсийной приставкой, что позволяет специалисту сразу же при обнаружении новообразования провести забор материала и направить его на гистологию. На закупку новой медтехники было направлено почти 34 млн рублей. Всего с начала года в регионе заработало девять новых маммографов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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