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Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:18
В Дом правительства региона они приехали из разных уголков Подмосковья – люди, приближавшие Победу, 80-летний юбилей которой сегодня отмечает вся страна – фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены партизанских отрядов и бывшие узники концлагерей, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед Парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна. Хочу пожелать всем здоровья, хочу пожелать, чтобы наши ребята, которые сегодня защищают страну, находятся на передовой, на линии боевого соприкосновения, вернулись домой в свои семьи тоже с Победой, - сказал Андрей Воробьев. - Еще раз низкий поклон нашим ветеранам! Вы делаете большую, заметную и важную работу для всего Подмосковья, встречаясь, общаясь, рассказывая наши детям, внукам о том, что нельзя забыть. Хочется поблагодарить тех, кто находится рядом с вами - членов семьи, близких. Ну а мы тоже всегда стараемся быть рядом. Всем здоровья и успехов в ваших добрых делах».
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