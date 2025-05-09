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Андрей Воробьев и участники СВО возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:18
Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову, передает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Московской области и бойцы из Подмосковья почтили память павших Героев.
«Вы все – Герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения. Рады будем оказать поддержку, помощь и лично здесь присутствующим, и, конечно, тем, о ком вы думаете, о ком заботитесь, – сказал Андрей Воробьев. – Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению президента всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут».
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