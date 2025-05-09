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«Почта России» доставит ветеранам Подмосковья поздравления президента с 80-летием Победы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:19
В преддверии Дня Победы «Почта России» доставит ветеранам ВОВ персональные поздравления президента РФ Владимира Путина. До 9 мая почтальоны вручат 18,3 тыс. писем лично в руки почетным адресатам Подмосковья. Об этом передает пресс-служба Министерства государственного управления Московской области.
Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма, независимо от того, где они находятся в праздничные дни. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае если адресата не будет дома, то письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.
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