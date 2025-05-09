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В Подмосковье аккредитовано более 1,5 тыс. общественных наблюдателей на ЕГЭ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:19
В нынешнем году в Московской области аккредитовано более 1 500 общественных наблюдателей, которые будут следить за проведением единого государственного экзамена. В этом году по инициативе Рособрнадзора впервые вводится механизм родительского контроля — в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) появятся родители обучающихся. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Подмосковья.
Их задача — контроль за соблюдением процедуры и прав участников экзаменов. Особое внимание будет уделено организации входа в ППЭ: настройке металлодетекторов, действиям персонала при пропуске участников, а также соблюдению правил по допуску лекарств, воды и продуктов для перекуса.
«Мы заинтересованы в том, чтобы экзамены проходили в максимально спокойной и прозрачной обстановке. Родительский контроль — это еще один шаг к открытости. Мы благодарны тем, кто уже включился в работу наблюдателей и помогает обеспечить честность и безопасность экзаменационной кампании», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
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