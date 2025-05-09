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Более 17 тыс. ветеранов Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:20
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны Московской области получили единовременные федеральные и региональные выплаты. Об этом передает пресс-служба Министерства социального развития региона.
«В нашем регионе проживает более 17 тыс. ветеранов, и в преддверии праздника мы направили каждому из них автоматическую выплату. Напомню, что по поручению нашего губернатора все ветераны получили поддержку от региона в размере от 40 до 70 тыс. рублей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Выплата в размере 70 тыс. рублей была зачислена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, также они получили в подарок к празднику денежный сертификат в магазин электроники. Выплата 40 тыс. рублей направлена труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.
Помимо региональной поддержки, ветераны также получили памятные медали и федеральную выплату, сумма которой составила от 55 до 80 тыс. рублей в зависимости от льготной категории.
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