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Истории промпредприятий Подмосковья представили в спецпроекте VK к 80-летию Победы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:21
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мини-приложении «Открытая промышленность» ВКонтакте запустили специальный проект, рассказывающий о подвиге подмосковных предприятий и их сотрудников в годы войны. Проект создан агентством стратегических инициатив (АСИ), компанией VK и Минпромторгом России. На сегодняшний день проект охватывает более 130 предприятий из 30 регионов России. Об этом информирует пресс-служба регионального Миинстерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Девятое мая — особенный день для каждого из нас, ведь в каждой семье есть свой герой Великой Отечественной войны. Огромный вклад в Победу внесли также предприятия Московской области и, конечно, их сотрудники. Сегодня в регионе насчитывается 1500 крупных и средних предприятий, многие из них имеют многолетнюю историю, особое место в которой занимают годы Великой Отечественной войны. Специальный проект поможет узнать больше о родном Подмосковье, вкладе предприятий и жителей в Победу над фашизмом», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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