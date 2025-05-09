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Минэкологии напомнило о правилах эксплуатации спецтехники в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:22
С наступлением активного сезона квадроциклов Министерство экологии и природопользования Московской области обращается к любителям внедорожных приключений с призывом соблюдать правила эксплуатации спецтехники. Об этом передает пресс-служба эко-ведомства.
«Квадроциклы — это отличный способ насладиться красотой природы Подмосковья, но они же являются и источником повышенной опасности, требующим ответственного подхода. Незнание или игнорирование правил не только влечет за собой административную ответственность, но и может привести к серьезным травмам, а также нанести ущерб окружающей среде», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
В весенне-летний период инспекторы Гостехнадзора все чаще выявляют квадроциклы без номерных знаков, не прошедшие технический осмотр, и водителей без соответствующих документов. Минэкологии напоминает о ключевых требованиях: обязательная регистрация, прохождение планового техосмотра, наличие соответствующего документа на право управления самоходным средством.
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