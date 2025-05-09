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Более 2,3 тыс. патриотических мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:22
С 1 по 10 мая в библиотеках Подмосковья проходит областная межбиблиотечная акция «Мы помним! Мы гордимся!», посвященная 80-летнему юбилею Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках акции для больших и маленьких читателей подготовлено свыше 2,3 тыс. литературных и музыкальных выступлений, конкурсов, акций и марафонов», - говорится в сообщении.
Так, детский отдел Губернской библиотеки провел праздничное выступление для ветеранов микрорайона Мамонтовка «Сквозь года звенит Победа» и поздравил их с праздником Победы.
В Можайском округе пройдет онлайн-марафон «Благодарные потомки и страна своих героев не забудут имена», где читатели библиотек прочтут любимые стихи или прозу о Великой Отечественной войне. Акция проводится с целью продвижения чтения и популяризации книг о героических событиях прошедших лет. В онлайн-марафоне примут участие 17 библиотек.
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