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За три дня в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 77 объектов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Мая 2025, 12:23
С 28 по 30 апреля в Московской области на торги выставлено 77 объектов, из которых 52 земельных участка в аренду, 16 земельных участков на продажу, 5 нежилых помещений на продажу и 4 лота на продажу земельного участка со зданием. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома», - сообщается в материале.
Так, в Рузском муниципальном округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10 соток, расположенный в п. Колюбакино. Начальная цена на аукционе — 986 360 руб.
А в Талдомском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения индивидуального жилищного строительства, площадью почти 15 соток, расположенный в рабочем поселке Вербилки. Срок аренды 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной арендной платы составляет 61 257,38 руб./год.
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