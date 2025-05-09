09мая 2025
пятница
|
Полевые кухни будут работать в Подмосковье на площадках, приуроченных ко Дню Победы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Мая 2025, 12:24
В этом году 9 мая отмечается 80-ая годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Традиционно на территории Московской области в праздничные дни пройдут памятные мероприятия, а также патриотические акции, передает пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне планируется проведение более 70 тематических мероприятий, предусматривающих организацию общественного питания и торговое обслуживание. На 42 праздничных площадках развернут полевые кухни, где посетителям предложат попробовать "солдатскую кашу" и горячий чай», - говорится в сообщении.
Например, отведать главное блюдо фронтового времени можно в Наро-Фоминске 9 мая в Центральном парке им. В.В. Воровского, в Парке Победы, в рабочем поселке Калининец возле дома № 2Б, в рабочем поселке Селятино в парке «Мечта», в городе Верея по адресу: Советская площадь, дом №1, в селе Каменское на улице Центральная площадь. Также общественное питание в формате полевой кухни будет организовано 9 мая в Балашихе в Пестовском парке и парке «Пехорка», в Серпухове в парке им. Олега Степанова и в парке Принарский, в Солнечногорске на набережной озера «Сенеж», в Зарайском центральном парке культуры и отдыха, в Красногорске возле мемориального комплекса «Красная горка» и мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» и других.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +7 +9 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры