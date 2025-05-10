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Пассажирам автобусов Подмосковья подарят 6 тыс. георгиевских лент
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Мая 2025, 11:00
В знаковый для всей страны день — 9 мая, когда Россия отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, пассажиры общественного транспорта Подмосковья получат символ памяти и благодарности — георгиевские ленты. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Акция, организованная совместно с региональным отделением "Бессмертного полка России" в Московской области и АО "Мострансавто", охватит ключевые транспортные узлы области. Ленточки будут раздавать на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов, курсирующих по маршрутам Московской области. Организаторы подарят пассажирам 6 тысяч георгиевских лент», — говорится в сообщении.
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