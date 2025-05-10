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Андрей Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Мая 2025, 11:01
Это бойцы из самых разных уголков Московской области – Фрязино, Щелково, Мытищи, Клин, Луховицы, Балашиха, Истра, Подольск, Раменский, Дмитровский. Всех их объединяет легендарное боевое подразделение БАРС, которое с первых дней спецоперации героически сражается на передовой. Указом президента добровольцам присвоены высокие награды, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Это уже стало доброй традицией – по поручению президента вручать награды нашим героям. Очень приятно, что сегодня вы пришли сюда не одни, а со своими близкими, детьми. Мы находимся в преддверии большого праздника – 80-летия Победы. Для каждого из нас этот день особенный, потому что нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Я хочу поблагодарить все наши общественные организации, добровольцев за то, что вы несете понимание, что такое патриотизм, – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Мы со своей стороны стараемся помогать семьями тех, кто сегодня на передовой, предоставлять различные меры поддержки, помогать всем, что сейчас нужно на линии боевого соприкосновения. Хочу вас поздравить с наступающим праздником!»
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