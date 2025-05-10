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Свыше 3,5 тыс. человек поучаствовали в международной акции «Сад памяти» в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Мая 2025, 11:01
На 14 площадках в лесах Московской области в рамках международной акции «Сад памяти» в один день 7 мая на площади почти 20 га было посажено более 43 500 сеянцев, в том числе 36 944 сеянцев сосны и 6 620 сеянцев ели, информирует пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесные площадки были подготовлены на территории муниципальных округов Егорьевск и Рузский, городских округов Балашиха, Домодедово, Клин, Наро-Фоминский, Серпухов, Сергиево-Посадский и Талдомский», — отметили в ведомстве.
Для участия в акции приехали и пришли более 3 500 человек — жители Подмосковья, депутаты Московской областной думы, руководство Московской области, коллективы различных министерств, волонтеры, лесничие.
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