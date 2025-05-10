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Стал известен самый бюджетный участок в Подмосковье, реализованный через торги
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Мая 2025, 11:02
С 28 апреля по 2 мая в Московской области проведено 75 аукционов по земельно-имущественным торгам. Так, самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства 20,79 соток был реализован в м. о. Шаховская. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области», — сообщается в материале.
В аукционе приняло участие всего два претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 2,6 раз и составил 64 032 руб. / в год.
Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в муниципальном округе Шаховская уже передано победителям аукционов в аренду 74 земельных участка, а в собственность — 20 земельных участков.
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