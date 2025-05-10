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Акция «Сохрани себе жизнь» проходит на железнодорожных станциях Подмосковья 7-9 мая
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Общество — 10 Мая 2025, 11:06
Масштабная акция по безопасности «Сохрани себе жизнь» проходит на железнодорожных станциях в 40 городских округах Московской области с 7 по 9 мая, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В преддверии Дня Победы в Подмосковье состоится профилактическая акция по безопасности на железной дороге. В ней примут участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД, которые напомнят правила безопасного пребывания на ж/д объектах и подарят пассажирам георгиевские ленточки», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин.
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