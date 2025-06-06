06июня 2025
пятница
|
В Подмосковье пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Июня 2025, 13:32
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет на базе 4 основных площадок Подмосковья, передает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже третий год и показала свою эффективность. Региональный этап ярмарки объединил более 6 тысяч жителей, из которых 1 300 — получили предложения о работе. Жители получают возможность не только ознакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда, но и получить консультации от специалистов Кадрового центра нашего региона, принять участие в мастер-классах, тренингах, лекциях на тему занятости», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует 25 июня в Химках — площадкой станет ТЦ «МЕГА Химки» — пространство рядом с коворкинг-центром; 26 июня состоится онлайн-ярмарка; 27 июня мероприятие пройдет в Концертном зале администрации г. о. Подольск и офисе Кадрового центра Подмосковья в Ногинске. Более 100 работодателей региона предложат свыше 1 300 рабочих мест по самым различным направлениям.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +22 +24 ночью +19 +21
Партнеры