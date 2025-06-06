06июня 2025
пятница
|
Свыше 71 тыс. школьников Подмосковья сдали ОГЭ по четырем предметам
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Июня 2025, 13:36
В Московской области опубликованы результаты ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии, прошедшего 26 мая. В экзаменах приняли участие 71 172 учащихся. Большинство из них успешно справились с заданиями, наивысшие результаты показали школьники, выбравшие химию и информатику. Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства образования.
Химия стала предметом-лидером по количеству высоких оценок: экзамен прошли 3 314 девятиклассников, из них 37,6% получили «отлично», 35,3% — «хорошо». Не справились с заданиями 6,6% участников.
Информатику выбрали 20 180 школьников. Каждый пятый (18%) написал работу на «отлично», каждый второй (42,4%) — на «хорошо». Доля неудовлетворительных результатов составила 7,6%.
По биологии, которую сдавали 15 461 человек, 14% участников получили пятерки, 45,3% — четверки. Неудовлетворительные результаты зафиксированы у 6,4% школьников.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +22 +24 ночью +19 +21
Партнеры