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Сборная Подмосковья взяла три медали на Кубке Защитников Отечества среди ветеранов СВО
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:39
Подмосковная команда ветеранов СВО удостоилась одной золотой и двух серебряных наград на Кубке Защитников Отечества среди сборных Центрального федерального округа, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Первое место в турнире по пулевой стрельбе занял подмосковный спортсмен Алексей Кардашевский. Он выступал в спортивном классе «SH1» и показал результат в 96,4 балла», - говорится в сообщении.
В соревнованиях по волейболу сидя подмосковные герои СВО заняли второе место. На пути к финалу они нанесли поражение сборным: Ярославской, Брянской, Тульской областей и дважды Владимирской области. При этом команда Московской области вышла в финал, не проиграв ни в одном сете. Лишь в заключительном кубковом матче ветераны спецоперации из Подмосковья уступили соперникам из Белгородской области. Всего в турнире принимали участие 12 сборных регионов округа.
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