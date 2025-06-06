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В пятницу на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:42
В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском и Ступинском — IV класс. Об этом информирует пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Седьмого июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Клинском — IV класс, в Звенигородском и Наро-Фоминском — V класс», — говорится в сообщении.
Восьмого июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ступинском — IV класс, в Звенигородском и Наро-Фоминском — V класс.
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