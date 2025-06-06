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Подмосковное хозяйство примет участие на Международной выставке «Иппосфера-2025»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:43
С 12 по 15 июня в клубе «Дерби» в Ленинградской области состоится Международная конная выставка «Иппосфера – 2025». В мероприятии примут участие более 200 лошадей 20 различных пород, в том числе аборигенных малочисленных – характерных для определенной местности, способных адаптироваться к климату и среде обитания, среди которых: Мезенская, Вятская, Кабардинская и другие, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«От Подмосковья в Международной выставке участие будет принимать жеребец Советской тяжеловозной породы по кличке Рубеж из личного подсобного хозяйства в муниципальном округе Чехов. Владелец коня Шкарев Юрий занимается Советской тяжеловозной породой с 2012 года. В 2021 году Рубеж уже был удостоен звания "Абсолютный чемпион "Иппосфера – 2021", также в 2019 году был признан "Лучшим тяжеловозом России"», – сказано в сообщении.
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