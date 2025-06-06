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Врачи НИКИ детства помогли ребенку с заболеванием органов дыхания, вызванным споры грибов
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Общество — 6 Июня 2025, 13:46
В Научно-исследовательский клинический институт детства поступил одиннадцатилетний мальчик с жалобами на одышку, затрудненное дыхание, а также постоянный кашель. С детства он страдал первичным иммунодефицитом. При обследовании врачи выявили в анализах крови и посеве мокроты рост грибов аспергилл. Об этом сказано в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«Бронхолегочный аспергиллез – это хроническое заболевание органов дыхания, обусловленное поражением дыхательных путей спорами грибов аспергилл: они провоцируют развитие воспалительного процесса в бронхах. Аспергиллез начинается остро: с озноба, повышения температуры до 39 градусов, появления боли в грудной клетке, кашля с мокротой и периодическими приступами удушья. Болезнь опасна тем, что может вызвать жизнеугрожающие осложнения», - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
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