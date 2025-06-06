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Новый флюорограф заработал в больнице Коломны
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:48
Во взрослой поликлинике №2 Коломенской больницы начал работать новый цифровой флюорограф. Аппарат закуплен благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом информируется в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать учреждения здравоохранения Подмосковья современной тяжелой техникой, чтобы диагностика различных заболеваний становилась качественнее и доступнее для жителей региона. На закупку нового флюорографа в Коломенской больнице и ремонт кабинета было выделено почти 14 млн рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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