Жителям Подмосковья рассказали о работе медорганизаций в День России

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:50
В Московской области утвержден график работы медицинских организаций на период праздничных и выходных дней с 12 по 15 июня, информирует пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8.00 до 20.00. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 и 14 июня с 09.00 до 14.00», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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