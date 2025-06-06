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Подмосковным водителям раздали бесплатные наборы для контроля трезвости
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:52
Госавтоинспекция и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Груп» и администрации Одинцовского округа запустили акцию по профилактике нетрезвого вождения, передает пресс-служба регионального ведомства.
Водителям в Одинцовском округе раздали бесплатные наборы для контроля трезвости — в них содержится информация о последствиях вождения в нетрезвом состоянии, среднем времени выведения из организма различных видов алкогольных напитков, а также три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко — Мохова — эффективное средство для оценки наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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