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Магазин на Молодежной улице в Химках закрыли по итогам проверки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:55
Деятельность торгового объекта «Пчелка» на Молодежной улице в Химках вызывала беспокойство местных жителей в связи с нарушениями правил продажи алкогольной продукции, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Пятого июня сотрудники министерства и представители Химкинской городской прокуратуры, Управления Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по Московской области и миграционной службы организовали совместную проверку по данному адресу», – отметили в ведомстве.
Минсельхоз Подмосковья осуществил «контрольную закупку» в магазине. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не подключен к ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системе), с помощью которой контролируется оборот спиртосодержащей продукции. По данному нарушению составлен административный протокол по статье 14.19 КоАП РФ, вся контрафактная продукция была изъята.
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