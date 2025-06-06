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Подмосковное УФАС признало рекламу ООО «Интернет Решения» нарушающей закон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:57
Московское областное УФАС России признало ООО «Интернет Решения» нарушившим Закон о рекламе при распространении рекламы в приложении, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«В управление поступило обращение физического лица о распространении в приложении торговой площадки рекламы акции с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Интернет Решения» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации.
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