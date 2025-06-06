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Подмосковное УФАС признало ООО «НИКАС» нарушившим закон о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 13:59
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение заявителя о совершении на его абонентский номер телефонного звонка с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе, информирует пресс-служба регионального ведомства.
«По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО "НИКАС" было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы», - сообщили в ведомстве.
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