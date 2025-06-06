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Детский сад в Купавне планируют капитально отремонтировать в 2026 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2025, 14:01
Детский сад в микрорайоне Купавна Балашихи в следующем году планируется капитально отремонтировать, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации дошкольного отделения № 5 МБОУ "Гимназия № 9" в микрорайоне Купавна города Балашиха городского округа Балашиха», — рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
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