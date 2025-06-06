06июня 2025
пятница
|
Реконструкция моста через канал имени Москвы стартовала в Дмитрове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Июня 2025, 14:03
В Дмитрове стартовала масштабная реконструкция моста через канал им. Москвы, в рамках которой предусмотрено строительство нового мостового перехода и демонтаж старого сооружения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Также планируется построить двухполосный путепровод на месте переезда через пути Савеловского направления железной дороги, что избавит от дорожных заторов на проблемном участке и позволит жителям экономить в пути до 40 минут.
«Дорожники начали строительные работы по новому мосту, открыть движение по которому планируем в IV квартале 2026 года, а полностью завершить все работы по проекту — в IV квартале 2028 года. Сейчас выполнили усиление конструкций существующего моста и приступили к устройству свайного основания под подпорную стену со стороны Дмитровского шоссе. Это знаковый проект для Московской области, который улучшит качество жизни для более чем 80 тысяч жителей Дмитрова», — сообщил вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +22 +24 ночью +19 +21
Партнеры