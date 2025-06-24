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Более 400 фактов использования телефона за рулем зафиксировали в Подмосковье с помощью камер
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 13:55
В Московской области зафиксировали более 430 фактов использования телефона за рулем с помощью новой функции комплексов фотовидеофиксации, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Весной 2025 года в комплексы фотовидеофиксации стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефона за рулем – это часть мер для повышения безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Вероятность возникновения ДТП по причине невнимательности и отвлечения водителей на телефон очень высока. Чтобы снизить этот риск, мы внедряем функцию распознавания телефона за рулем – на данный вид нарушения в Подмосковье работает 31 комплекс фотовидеофиксации. Уже выявлено 436 фактов использования мобильных устройств», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
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