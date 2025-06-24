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Строительство завода в подмосковном агропарке «Сырная долина» планируют завершить в 2025 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 13:58
ООО «Звезда Подмосковья» продолжает реализацию инвестпроекта по строительству завода на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровском муниципальном округе, где будут производить сыр и сухие молочные продукты, докладывает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С 2021 года Подмосковье – лидер в стране по производству сыра. С каждым годом мы наращиваем объемы выпуска, поэтому нам важно расширять производственные мощности. В прошлом году мы произвели 173,6 тысячи тонн сыра, а в этом году планируем увеличить выпуск на 3,3 тысячи тонн к уровню 2024 года. У нас в регионе в отрасли работают свыше 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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