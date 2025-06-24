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Тренер из Чехова выступит судьей на чемпионате по синхронному плаванию в Будапеште
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Общество — 24 Июня 2025, 14:00
Тренер подмосковной сборной Полина Прощенко из городского округа Чехов станет первым судьей, допущенным до международных соревнований по синхронному плаванию в Венгрии с момента отстранения российских спортсменов и официальных лиц, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Для меня это будет первая поездка на крупный международный старт в качестве судьи международной категории. Я ждала этого момента с 2019 года. Уже штудирую правила вдоль и поперек и, конечно же, немного волнуюсь!» — поделилась Полина Прощенко.
Специалист из Подмосковья примет участие в открытом чемпионате Венгрии по синхронному плаванию в качестве международного технического контролера. Турнир состоится с 26 по 29 июне в Будапеште. В столице Венгрии также выступит юниорская сборная России, но в нейтральном статусе. Чемпионат будет проходить по международным правилам World Aquatics.
Всего соревнования соберут более 130 спортсменов из Венгрии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши, Сербии, Хорватии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Гонконга, России и других стран.
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