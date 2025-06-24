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Более 750 тыс. обращений в службу газа поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:01
Свыше 751 тысячи вызовов, связанных с запахом газа, поступило с начала текущего года на единый номер «112», что подчеркивает важность соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования, передает пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Статистика показывает, что в среднем в месяц поступает около 9 тысяч обращений, касающихся запаха газа, перепадов давления и неисправностей газового оборудования. Традиционно, наибольшая активность наблюдается в осенне-зимний период, когда использование газовых приборов возрастает», - говорится в сообщении.
Учитывая повышенную опасность, которую представляет газ, операторы Системы-112 обрабатывают каждое обращение в максимально короткие сроки. Они оперативно выясняют детали происшествия и адрес, после чего незамедлительно направляют бригаду аварийной газовой службы на место.
Для удобства жителей в мобильном приложении Системы-112 Московской области «112 МО» реализована функция отслеживания местоположения бригады экстренной службы в режиме реального времени. Это позволяет заявителям контролировать ситуацию и избежать лишних переживаний.
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