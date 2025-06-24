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Около 200 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Подмосковье в этом сезоне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:03
Специалисты «Мосавтодора» отремонтируют порядка 90 участков региональных дорог рядом с медицинскими учреждениями Подмосковья в ходе текущего ремонтного сезона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Продолжаем повышать комфорт жителей и ремонтируем дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, госпиталям, медпунктам. В этом сезоне специалисты "Мосавтодора" проведут работы в 36 городских и муниципальных округах Подмосковья, где отремонтируют порядка 70 участков дорог общей протяженностью 200 километров. Покрытие уже обновили на 23 участках дорог, на 15 участках работы еще ведутся», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
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