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Новое оборудование стоимостью 23 млн руб. поступило в сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:04
Современный аппарат внутрисосудистой визуализации поступил в региональный сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы, на закупку новой медтехники было направлено порядка 23 миллиона рублей, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Новое медоборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
«Новый аппарат позволяет точнее оценивать состояние сосудов сердца и определить степень их повреждения, что помогает выбрать оптимальную стратегию лечения. Благодаря высокому разрешению мы можем выявлять даже
мельчайшие особенности стенок сосудов. Такой уровень детализации помогает обнаружить участки с риском развития сердечных осложнений. Это своего рода микроскоп, с помощью которого мы видим внутренний просвет
сосуда», — рассказал главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
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