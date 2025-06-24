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Губернатор: Обязательно поможем с документами жителям дома в Красногорске, куда попал дрон ВСУ
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:06
Жители дома №1 по улице Народного Ополчения в Красногорске стали возвращаться в свои квартиры после эвакуации из-за попадания вражеского беспилотника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил помочь людям с необходимыми документами и как можно скорее восстановить повреждения.
«В доме выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние не пострадали. Повреждены фасад и остекление балконов на 16 и 17 этаже. Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами. Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.
По информации губернатора, эвакуированные жители начали возврщаться в свои квартиры с 5:20 вторника. Во время эвакуации многие находились в пункте временного размещения, для людей организовали питание, на месте дежурили врачи. Людям также предложили разместиться в гостинице.
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