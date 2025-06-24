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Школьница из Подмосковья отправится на Северный полюс на ледоколе «Росатома»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:09
Финал международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний» состоялся 20 июня в Музее «АТОМ» на ВДНХ. По его итогам были объявлены участники арктической экспедиции «Росатома». В числе победителей — ученица Центра образования № 10 Богородского городского округа Московской области Марина Барашкова, докладывает пресс-служба Министерства образования Московской области.
«Проект "Ледокол знаний" дает школьникам уникальную возможность не только проверить свои силы, но и увидеть, как работает наука на переднем крае человеческих возможностей. Мы гордимся, что ученица из Подмосковья будет представлять регион в такой важной экспедиции», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
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