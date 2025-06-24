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Московский областной центр крови провел более 150 выездных акций с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:11
В Московской области можно сдать кровь не только в учреждениях Службы крови, но и во время выездных акций. Всего с начала года в Подмосковье было проведено 156 таких мероприятий, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции, где каждый желающий может стать донором. Всего с начала года в таких выездных мероприятиях участие приняли более 11,2 тысячи доноров, при этом
было заготовлено почти 3,9 тонны крови», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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