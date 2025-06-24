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УФАС Подмосковья признало ООО «М Инвест» нарушившим Закон о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:13
Московское областное УФАС России признало ООО «М Инвест» нарушившим Закон о рекламе при распространении рекламы на территории Московской области - реклама была размещена на дорожном знаке, докладывает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Управлением в ходе осуществления мониторинга был выявлен факт распространения на территории Московской области рекламы на знаке дорожного движения», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения имеющихся материалов Управлением в отношении ООО «М Инвест» было возбуждено дело по признакам нарушения части 3 статьи 19 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы на знаке дорожного движения.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «М Инвест» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.
В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона о рекламе распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.
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