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Андрей Воробьев: Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, два человека пострадали
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:14
Беспилотник мнувшей ночью атаковал жилой дом в подмосковном Красногорске, пострадали два человека, они госпитализированы. БПЛА попал в здание на улице Народного ополчения, загорелась квартира на 17-м этаже. Спасатели оперативно потушили огонь, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, передает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, из дома эвакуировали порядка 100 человек, в том числе 30 детей. Люди вышли из здания самостоятельно. На место прибыл глава муниципалитета для оказания необходимой помощи.
Пострадали два человека. Осколочные раны получил 34-летний мужчина — у него травмы руки и ноги. Его госпитализировали, угрозы для жизни нет. Также в больницу попала беременная женщина на 29-й неделе, у нее острая реакция на стресс.
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