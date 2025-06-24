24июня 2025
вторник
|
Инвесторы смогут без торгов получать участки для обустройства пляжей в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Июня 2025, 14:17
Правительство Московской области запускает проект «Пляжи Подмосковья», в рамках инициативы инвесторам будут предоставляться земельные участки без проведения конкурсных процедур с целью создания пляжных зон и их комплексного благоустройства, докладывает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Подробнее об этом на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В настоящее время на территории Московской области функционирует 164 обустроенных пляжа, среди которых 115 муниципальных и 49 частных. Однако, помимо официальных зон отдыха, возникают стихийные, необорудованные места для купания, так называемые "дикие" пляжи. На сегодняшний день их общее количество уже достигает 184. Основная проблема таких территорий заключается в отсутствии необходимой инфраструктуры, ответственного лица и мер безопасности. Поэтому мы предлагаем передать такие объекты частным инвесторам для обустройства и последующего развития», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на еженедельном совещании губернатора с областным правительством и главами округов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
ночью +14 +16 утром +16 +18
Партнеры