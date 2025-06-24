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Специалисты восстановили освещение на дорогах в девяти округах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:18
Специалисты «Мосавтодора» восстановили работоспособность линий наружного освещения вдоль десяти региональных дорог в девяти округах Московской области, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Чтобы поддерживать безопасность участников движения, дорожники регулярно проверяют исправность освещения и стараются оперативно проводить восстановительные работы», - отмечается в сообщении.
Так, освещение починили на улице Привокзальной в Ступине, улице Индустриальной в Подольске и улице Крылова в Балашихе.
Большую часть работ провели в малых населенных пунктах: на Осташковском шоссе в деревне Бородино округа Мытищи, участке Рогачевского шоссе у деревни Медведково и на дороге в деревне Горчаково Дмитровского округа, участке Можайского шоссе на подъезде к селу Крымское Одинцовского округа, улице Тополиной в деревне Мисирево округа Клин, а также на дорогах в деревне Семеновское Можайского округа и в селе Новоселки округа Чехов, уточнили в областном Минтрансе.
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