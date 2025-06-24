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Подмосковный проект «Мамино время» для родителей детей-инвалидов охватил более 3 тыс. женщин
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:20
Проект «Мамино время» для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в Московской области с 2023 года, передает пресс-служба Министерства соцразвития Подмосковья.
«Наш особенный проект охватил уже больше 3 тысяч женщин. Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг — это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В Московской области уже открыто 60 клубов «Мамино время». Занятия для мам проводятся по трем основным направлениям: физические — йога, джампинг, гимнастика, катание на байдарках, сапбординг; творческие — танцы, рисование, мастер-классы; реабилитационные — массаж, физиотерапия, бьютипроцедуры, занятия с психологом.
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