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Подмосковных журналистов, пишущих про АПК, приглашают поучаствовать в премии «ШУМ»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Июня 2025, 14:21
Стартовал прием заявок на Всероссийскую молодежную премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ» для молодых авторов из разных регионов страны. В этом году премия присуждается в 12 номинациях, среди них - «Родной край», где оцениваются медиапроекты о внутреннем туризме и развитии сельских территорий, «Достояние России» — для материалов, посвященных вопросам сельского хозяйства, промышленности и другим важным отраслям экономики, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Принять участие могут учащиеся и молодые профессионалы в возрасте от 14 до 35 лет, которые занимаются созданием медиапроектов, таких как статьи и блоги, посты в социальных сетях, видеоролики, подкасты, документальные фильмы и другие формы медиа. Главное условие – опубликованный материал должен находиться в свободном доступе в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года», - передается в сообщении.
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